Für den Klimaschutz sollen alle Mittel recht sein. Inzwischen setzen auch zahlreiche Firmen auf Nachhaltigkeit. Unser Gastautor stellt die fünf nachhaltigsten Bürogebäude der Welt vor. Das Thema Klimawandel ist in aller Munde. Weltweit gibt es Gesetze und Bestrebungen für den Klimaschutz. Auch bei Bauvorhaben spielt Ökologie und Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. In den letzten Jahren wurden einige Projekte mit bewundernswerter Energieeffizienz umgesetzt - angefangen vom Bau bis hin zur alltäglichen Büropraxis. Amsterdam: The Edge (Foto: Ronald Tilleman) Es wurde lange...

Den vollständigen Artikel lesen ...