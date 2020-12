13.12.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: Während die vergangenen Wochen von positiven Impfnachrichten und der da- mit einhergehenden Erholungsrally an den Aktienmärkten geprägt war, stellte sich in der vergangenen Woche eine leichte Verschnaufpause ein. Grund dafür waren mehrere kurzfristige Themen. So sorgte zum einen die aktuelle Lage der CoViD-19-Infektionszahlen für Unsicherheit, da die jüngsten Entwicklungen auf erneute Lockdown-Verschärfungen in diversen Ländern hindeuten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...