Mainz (ots) - Turbulent statt besinnlich geht es im Leben von Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald Bundschuh (Axel Milberg) auch in der Vorweihnachtszeit zu, denn Gundula hat die Rechnung ohne ihre chaotische Verwandtschaft gemacht. Die Komödie "Familie Bundschuh im Weihnachtschaos" zeigt das ZDF am Montag, 21. Dezember 2020, 20.15 Uhr. In der ZDFmediathek ist der "Fernsehfilm der Woche" bereits zu sehen und dort noch bis zum 28. November 2021 verfügbar. Kerstin Cantz schrieb das Drehbuch nach der Romanreihe von Andrea Sawatzki, Regie führte Thomas Nennstiel. In weiteren Rollen spielen Judy Winter, Thekla Carola Wied, Stephan Grossmann, Eva Löbau, Uwe Ochsenknecht, Amber Marie Bongard, Mathis Wernecke, Nicholas Monu, Wilson Gonzalez Ochsenknecht und viele andere.Gundula schmückt trotz des vorweihnachtlichen Chaos tapfer weiter das Haus, doch manche Konflikte lassen sich selbst mit Lichterketten und Lebkuchen nicht befrieden: Während sich ihre Kinder zunehmend von ihr entfremden - Ricarda (Amber Marie Bongard) ist zum Studieren ausgezogen und Sohn Matz (Mathis Wernecke) steckt in der Pubertät - haben sich statt ihrer Schwägerin Rose (Eva Löbau) und Baby Eddie Barack im Haus der Bundschuhs breit gemacht. Roses Gatte Hadi (Stephan Grossmann) fremdelt mit der Vorstellung, das Kind eines anderen Mannes aufzuziehen, und verschanzt sich in seinem Wohnwagen. Oma Ilse (Thekla Carola Wied) ist so verzweifelt über Hadis Situation, dass sie Therapeut Mussorkski (Uwe Ochsenknecht) bekniet, ihrem Sohn zu helfen. Doch als dann auch noch Oma Susanne (Judy Winter) nach einem Sturz von Gundula gepflegt werden muss und Gerald die medizinischen Kosten seiner Mutter mit dem Ersparten der Kinder bezahlen möchte, platzt das Haus der Bundschuhs aus allen Nähten - und Gundula der Kragen.