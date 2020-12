Aktien: Qiagen will halbe Milliarde einsammeln

Anzeige / Werbung Die Geschäfte von Qiagen laufen in der Corona-Krise gut. Der Grund: Corona-Tests des Unternehmens erfreuen sich einer starken Nachfrage. Daher will das Unternehmen die Situation nutzen und sich frisches Geld besorgen. Das Biotechnologieunternehmen Qiagen, das jüngst seine Jahresziele angehoben hat, will sich nun am Kapitalmarkt frisches Geld besorgen. Geschehen soll das den Angaben zufolge durch die Ausgabe neuer Wandelanleihen. Deren Volumen bezifferte Qiagen mit 450 Millionen Dollar. eToro-Webinar am 15.12 zum Ausblick 2021: EZB-Entscheidung, Arbeitsmarktdaten und Corona-Krise - zum Jahresabschluss wird die Volatilität an den Märkten steigen. Gilt dies auch für 2021? Die wichtigsten Märkte unter der fundamentalen und charttechnischen Lupe im Webinar von eToro. Anmeldung hier Das Angebot richtet sich laut Unternehmen an institutionelle Investoren. Diese dürften zudem keine US-Bürger sein. Die Wandelanleihen sollen außerhalb der USA, Australiens, Südafrikas und Japans angeboten werden. Die Laufzeit der Anleihen beträgt den Angaben zufolge sieben Jahre. Gut sechs Millionen Qiagen-Aktien lägen ihnen zugrunde. Das entspreche etwa 2,7 Prozent des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals. Qiagen will Den Erlös etwa für den Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen nutzen. Aktuell gehört das Unternehmen zu den Nutznießern der Corona-Krise und profitiert vor allem von der starken Nachfrage nach Corona-Tests. Qiagen-Aktie bricht nach oben aus Die Aktie von Qiagen befindet sich schon seit geraumer Zeit in einem Aufwärtstrend. Seit Jahresanfang hat die Aktie um rund 41 Prozent zugelegt und ist damit einer der Top-Titel im MDAX. Kurzfristig konsolidierte die Aktie allerdings, ist aber nun wieder nach oben ausgebrochen. Auch der MACD (Momentum) dreht nach oben und stützt den Aufschwung. Damit rückt auch wieder das Jahreshoch bei rund 47 Euro in greifbare Nähe. Enthaltene Werte: NL0012169213,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

