London (ots/PRNewswire) - Die Resort Villa, ein ultra-luxuriöses Anwesen in Rayong, Thailand, wurde kürzlich dafür ausgewählt, an einem 8-seitigen Feature des Buchs zum 110. Jubiläum von Rolls-Royce, Strive for Perfection, teilzunehmen. Der Bildband feiert die symbolträchtige Spirit of Ecstasy-Kühlerfigur von Rolls-Royce und bietet eine kuratierte Auswahl an Luxusmarken aus der ganzen Welt.



Die Resort Villa, die ausschließlich komplett gebucht werden kann, wurde vom Verlag nicht nur aufgrund ihres luxuriösen Angebots, sondern auch dank der Bemühungen des Anwesens im Bereich Umweltschutz ausgewählt. Das 14.000 m² große tropische Paradies mit 8 einzelnen Villen für bis zu 24 Gäste, einem 1.000 m² großen Salzwasserpool, einem 15 m langen Aquarium, Wellnessbereich, Heimkino und vielem mehr verbraucht täglich eine beträchtliche Menge an Energie. Um selbsttragend zu sein und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, investierte die Resort Villa in einen eigenen Solarpark, der tagsüber den gesamten Stromverbrauch deckt.



"Wir glauben, dass es durchaus möglich ist, Luxus vom Feinsten zu genießen und gleichzeitig umweltbewusst und verantwortungsvoll zu bleiben. Zusätzlich zum Bau des Solarparks haben wir Strände in der Nähe gesäubert und Ankerpunkte eingebaut, um die Korallenriffe im Hafenbereich zu schützen. Außerdem verfügen wir über ein hochwertiges Wasserfiltersystem, das Plastik-Wasserflaschen überflüssig macht. Die Gäste, die zu uns in die Resort Villa kommen, werden automatisch Teil dieser grünen Bewegung", erklärte der Geschäftsführer Benjamin Tellenbach. "Es ist eine Ehre, in einer so prestigeträchtigen Publikation wie dem Rolls-Royce-Jubiläumsbuch vorgestellt zu werden. Wir hoffen, dass wir dadurch mehr Wohlhabende mit unserem "grünen Luxus"-Konzept erreichen und das Konzept weiter fördern können", so Tellenbach weiter.



Die Resort Villa ist ein privates Resort, das je einer Gruppe von Gästen die ultimative Privatsphäre bietet, ähnlich wie beim Chartern einer Megayacht. Neben dem nur 5 Minuten zu Fuß entfernt liegenden Strand und dem exklusiven Zugang zu allen Annehmlichkeiten vor Ort steht den Gästen eine Vielzahl an Wasserspielzeugen, ein privater See und sogar eine Motoryacht zur Verfügung, mit der sie die umliegenden Inseln besuchen können. Die Resort Villa wurde mehrfach ausgezeichnet und erschien in Publikationen wie Vogue, Elite Traveller und SPEARs.



