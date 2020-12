BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist Kritik entgegengetreten, die Bundesländer seien in den vergangenen Wochen und Monaten in der Corona-Pandemie zu zögerlich und zu vielstimmig vorgegangen. "Wenn man sich anguckt, was seit März passiert ist, muss man sagen, wir haben sehr schnell gehandelt", sagte der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Sonntag nach einer Schalte der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Trotz Unterschieden etwa in der Länderstruktur und beim Infektionsgeschehen sei es gelungen, immer wieder einen gemeinsamen Weg zu vereinbaren. Dabei sei permanent wissenschaftliche Expertise eingeflossen. Auch der nun gefasste Beschluss zum harten Lockdown vom kommenden Mittwoch an sei ein Ergebnis dieses gemeinsamen Vorgehens. Wichtig dabei sei gewesen, Betroffenen wie Einzelhändlern, Schülern oder Eltern ein paar Tage Zeit zu geben, sich auf die neue Situation einzustellen.