BERLIN (dpa-AFX) - Bei den Verhandlungen der EU-Kommission mit Großbritannien über einen Brexit-Handelspakt sollte nach den Worten der Bundeskanzlerin Angela Merkel alles versucht werden, um zu einem Ergebnis zu kommen. Jede Möglichkeit, noch zu einem Ergebnis zu kommen, sei hoch willkommen, sagte Merkel am Sonntag in Berlin nach Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise. Mit Blick auf das Ausscheiden Großbritanniens aus dem Binnenmarkt sagte Merkel, es gehe um faire Wettbewerbsbedingungen.

Mit dem möglicherweise entscheidenden Gespräch des britischen Premierministers Boris Johnson mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über einen Brexit-Handelspakt wird am Sonntag um die Mittagszeit gerechnet, wie die EU-Kommission mitteilte.

Großbritannien hat die EU bereits Anfang des Jahres verlassen. Bis Ende des Jahres gilt aber noch eine Übergangsfrist, während der fast alles beim Alten bleibt. Sollte bis dahin kein Handelspakt vereinbart sein, drohen hohe Zölle und andere Handelshemmnisse./hoe/DP/nas