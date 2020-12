Brüssel/London - In den festgefahrenen Verhandlungen über ein Brexit-Handelspakt sollen die Gespräche trotz des Verstreichens eines Ultimatums fortgesetzt werden. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntagmittag nach einem Telefonat mit dem britischen Premierminister Boris Johnson mit.



