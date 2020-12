Bern (awp/sda) - Der heutige Fahrplanwechsel ist laut SBB in der ganzen Schweiz reibungslos verlaufen - sowohl in den verschiedenen Regionen als auch auf der Strecke des Ceneri-Basistunnels. Dieser sei "erfolgreich in Betrieb genommen worden". Das teilte die SBB am Sonntag mit. Mit dem heutigen Fahrplanwechsel verkehren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...