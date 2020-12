San Francisco (ots/PRNewswire) - Videospiel-Vorreiter kehrt in die Industrie zurück und bringt jahrzehntelange Erfahrung bei offiziell lizenziertem Sportspiel-Verleger für mobile Geräte einNifty Games Inc., ein Entwickler und Verleger, der sich auf schnelle Kopf-an-Kopf-Sportspiele für mobile Geräte spezialisiert hat, gibt die Ernennung der Branchenlegende Peter Moore in seinen Vorstand mit sofortiger Wirkung bekannt.Diese Nachricht folgt auf den Soft-Launch von NFL Clash, einem First American Football-Spiel für mobile Geräte, im August 2020. Nifty Games hat in der Vergangenheit bereits den Abschluss von Partnerschaften mit der NBA und der NFL sowie den entsprechenden Spielerverbänden NBPA und NFLPA bekannt gegeben.Moore kann eine herausragende Karriere in der Videospielindustrie vorweisen: Er war Präsident von Sega of America und hatte die Verantwortung für die Markteinführung der Dreamcast und überwachte als Corporate Vice-President von Microsofts Interactive Entertainment Business Division die Markteinführung der Xbox 360 Konsole. Von 2007 bis 2011 leitete er die EA Sports Game Division von Electronic Arts, und wurde 2012 zum COO von Electronic Arts ernannt. 2017 wurde er CEO des Liverpool Football Club. Während seiner Zeit im Verein gewann Liverpool die UEFA Champions League, die FIFA Club Weltmeisterschaft und die Premier League. Moore wurde auch 2019 zum Premier League CEO des Jahres ernannt.Jon Middleton, CEO von Nifty Games, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, Peter Moore im Vorstand begrüßen zu dürfen. Peters Erfolgsbilanz ist unübertroffen - seine Arbeit als Leiter von Xbox und EA Sports und seine jüngsten Erfolge mit seinem Heimatclub Liverpool F.C.. Das sind unglaubliche Erfahrungen, die nützlich für uns sein werden bei unserem weiteren Wachstum und bei der Entwicklung einer breiten Auswahl von Nifty Games-Sportspielen, die wir speziell für die Milliarden von mobilen Spielern auf der ganzen Welt entwickeln."Moore kommentierte seine Ernennung: "Ich bin hoch erfreut, dem Nifty Games Vorstand beizutreten und bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit den Gründern Jon Middleton, Pete Wanat und dem Team von Nifty. Wir haben vor, ein ganz neues Genre von Sportspielen zu kreieren. Wir haben eine riesengroße Chance vor uns."Weitere Informationen finden Sie auf: www.niftygamesinc.com (http://www.niftygamesinc.com/)Informationen zu Nifty GamesNifty Games ist ein durch Risikokapital finanzierter Spieleentwickler und -verleger und ist auf schnelle Kopf-an-Kopf-Sportspiele für mobile Geräte spezialisiert. Nifty Games ist stolzer Partner der NBA, NFL, NBPA & NFLPA. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der San Francisco Bay Area und unterhält Niederlassungen in Los Angeles und Chicago. Erfahren Sie mehr aufwww.niftygamesinc.com (http://www.niftygamesinc.com/)Pressekontakt:Alex Verrey, +44 (0) 7957 204 660Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1373477/Peter_Moore_Nifty_photo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1373476/Nifty_Games_Logo.jpgOriginal-Content von: Nifty Games Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151310/4789753