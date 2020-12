Dortmund - Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Lucien Favre getrennt. Nach der 1:5-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart hätten sich die Entscheidungsträger des BVB "einmütig" auf diesen Schritt verständigt, teilte der Verein am Sonntagnachmittag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.



Demnach muss auch Co-Trainer Manfred Stefes gehen. "Wir alle sind Lucien Favre dankbar für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen er mit seinem Team zwei Vizemeisterschaften errungen hat", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Als Fachmann und als Mensch sei der Schweizer "über jeden Zweifel erhaben". Bis zum Saisonende soll der bisherige Co-Trainer Edin Terzic als Cheftrainer fungieren.



Der bisherige U17-Trainer Sebastian Geppert und Talente-Coach Otto Addo sollen ihm zur Seite stehen.

BORUSSIA DORTMUND-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de