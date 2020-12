Gemeinsame Pressemitteilung der Hansestadt Uelzen, der Samtgemeinden Aue, Bevensen-Ebstorf, Rosche sowie Suderburg und der Gemeinde Bienenbüttel: (ots) - Bund und Länder haben sich heute auf einen harten Lockdown ab kommenden Mittwoch, 16. Dezember, geeinigt. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf sowie Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Frisöre oder Massagepraxen werden geschlossen. Die Bürgermeister der Hansestadt Uelzen, der Samtgemeinden Aue, Bevensen-Ebstorf, Rosche sowie Suderburg und der Gemeinde Bienenbüttel appellieren an die von der Schließung betroffenen Geschäftsinhaber in Stadt und Landkreis Uelzen, die Öffnungszeiten am Montag und Dienstag auszuweiten. "Einzelhandel und Betriebe sollten die Öffnungszeiten bis einschließlich Dienstag, 24 Uhr, möglichst ausweiten, um die zu erwartenden Besucherströme zu entzerren", sagt Uelzens Bürgermeister Jürgen Markwardt.Nach dem Ladenschlussgesetz sei theoretisch eine 24-Stunden-Öffnung möglich. Den Bürgermeistern im Landkreis Uelzen sei bewusst, dass die kurzfristige Organisation für die Geschäftsinhaber eine große Herausforderung darstellt und auch arbeitsschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen seien. Trotzdem hoffen die Rathauschefs, dass insbesondere auch am Dienstag von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, die Öffnungszeiten zu verlängern. In der Festlegung sind die Einzelhändler frei und könnten ihre Türen beispielsweise von 6 bis 24 Uhr öffnen. "Im Sinne des Infektionsschutzes können uns verlängerte Geschäftszeiten sehr helfen, um lange Schlangen zu vermeiden und die Frequenzen zu verteilen", unterstreicht Merlin Franke, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Bienenbüttel.Geschäfte aus der Hansestadt und dem Landkreis können dem Stadtmarketing Uelzen die jeweiligen Öffnungszeiten am Montag und Dienstag mitteilen: info@stadtmarketing-uelzen.de (mailto:info@stadtmarketing-uelzen.de). Die Geschäftszeiten werden auf www.uelzen-hilfe.de (http://www.uelzen-hilfe.de) veröffentlicht.Pressekontakt:Hansestadt UelzenPressestelle Ute KrügerTelefon: +49 581/800-6115ute.krueger@stadt.uelzen.deHerzogenplatz 229525 UelzenOriginal-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142561/4789784