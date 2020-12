Berlin - Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert die geringe Bereitschaft bei Ärzten und Pflegekräften, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. "Es überrascht mich, dass die Impfbereitschaft beim medizinischen Personal nicht deutlich höher ist und es eine so große Zurückhaltung gibt", sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte vor Kurzem auf eine Umfrage verwiesen, wonach die Impfbereitschaft in Deutschland seit Frühjahr stetig gesunken ist und beim medizinischen Personal sogar geringer ist als beim Rest der Bevölkerung. Vermutlich stehe dahinter die Überzeugung vieler Mediziner und Pflegekräfte, "nicht zur Hochrisikogruppe für eine Covid-19-Erkrankung zu gehören und sich durch Schutzkleidung besonders schützen zu können", so Lauterbach. Der Mediziner kann diese Haltung nach eigenen Worten nicht nachvollziehen. "Ich persönlich würde mich auf jeden Fall impfen lassen, und zwar sowohl mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer als auch mit dem von Moderna", so Lauterbach.



Beide Impfstoffe seien sehr gut untersucht und gälten bisher als sehr sicher. Einen Impfzwang lehnte der SPD-Politiker ab. "Ich bin gegen eine Corona-Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen, also auch nicht für Ärzte und anderes medizinisches Fachpersonal." Eine Impfung gegen Covid-19 müsse die freiwillige Entscheidung jedes einzelnen sein.



Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Schmidtke (CDU), glaubt, dass die Impfbereitschaft zunimmt, sobald verlässliche Impfstoffe zugelassen sind. "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Impfbereitschaft des medizinischen Personals steigen wird, wenn es ein konkretes Impfangebot gibt", sagte Schmidtke den Funke-Zeitungen. Sie appelliere "eindringlich gerade auch an die Menschen in den Gesundheitsberufen, die prioritär geimpft werden können, diese Möglichkeit auch zu nutzen." Es gehe nicht nur um den eigenen Schutz, sondern auch um den der Patienten.



Ärzte hätten bei der Eindämmung der Pandemie "eine wichtige Vorbildfunktion". Eine Impfpflicht werde es aber auch für medizinische Berufsgruppen nicht geben. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund geht davon aus, dass viele Ärzte grundsätzlich zu einer Impfung bereit sind. Je eindeutiger das Wirkspektrum des Impfstoffes feststehe, "desto größer wird auch die Impfbereitschaft sein", sagte die Vorsitzende Susanne Johna.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de