Die Forstwirtschaft ist in der Coronakrise nach wie vor Marktverwerfungen ausgesetzt. Grund dafür ist die Klimaerwärmung, die für riesige Mengen Schadholz in ganz Mitteleuropa sorgt und so den österreichischen Markt beeinflusst. Heuer wird so viel Holz nach Österreich importiert werden, wie noch nie zuvor. Die Rekordmenge des Jahres 2019 wird deutlich getoppt werden, so die Bundesforste-Vorstände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...