DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 14. Dezember

(NEU: Steinmeier um 10 Uhr, BGH verhandelt über Schadensersatzansprüchen gegen VW um 12:30 Uhr, Außenminister der EU und Lateinamerikas um 13 Uhr) === *** 08:00 DE/Großhandelspreise November 08:00 DE/Destatis, Baugenehmigungen Oktober 08:30 EU/Videokonferenz der Energieminister; gg 13:30 PK von Bundeswirtschaftsminister Altmaier 10:00 DE/Bundespräsident Steinmeier, Pressestatement an die Öffentlichkeit zur "aktuellen Lage in der Pandemie" 10:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, PK zu 5 Jahre Pariser Klimaschutzabkommen: Wo steht die internationale Klimapolitik?, Berlin 10:30 FR/OECD, virtuelle Veranstaltung zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung des OECD-Übereinkommens, u.a. mit Frankreichs Präsident Macron, Spaniens Ministerpräsident Sanchez und Generalsekretär Gurria *** 10:45 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede (online) beim Rome Investment Forum *** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober Eurozone PROGNOSE: +1,9% gg Vm/-4,4% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-6,8% gg Vj 11:00 DE/Agora Energiewende, PK zu den Klimabeschlüssen nach EU-Gipfel, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Dezember 12:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt über die Verjährung von Schadensersatzansprüchen gegen VW, Karlsruhe 13:00 EU/Außenminister der EU und Lateinamerikas beraten über Corona-Pandemie und Klima, Pk mit Bundesaußenminister Maas EU-Außenbeauftragte Borell und argentinische Außenminister Solá 14:30 EU/EZB, Online-Roundtable der Arbeitsgruppe für risikofreie Zinsen, u.a. mit EZB-Direktorin Schnabel (14:35) und Esma-Chef Maijoor (15:05) 15:00 DE/CDU-Generalsekretär Ziemiak und -Bundesgeschäftsführer Hennewig, Briefing zum bevorstehenden Parteitag, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 18:30 DE/Metro AG, ausführliches Jahresergebnis, Düsseldorf 19:00 DE/CDU, Live-Talk mit den Kandidaten um den Parteivorsitz Laschet, Merz und Röttgen, Berlin *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Dezember *** - US/Electoral College, Wahl des künftigen US-Präsidenten und des Vizepräsidenten durch die 538 Wahlleute aus den Bundesstaaten - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

