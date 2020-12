DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Erhöhung des Ausblicks für das Gesamtjahr

Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR

Reinach (pta007/14.12.2020/07:00) - Aluflexpack AG, ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen Verpackungslösungen hebt den Ausblick für das Finanzjahr 2020 aufgrund einer besser als erwarteten Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2020 an. Die solide Nachfrage fusst auf einer gesunden Entwicklung in allen zentralen Endmärkten des Unternehmens.

Basierend auf den jüngsten Entwicklungen erwartet die Konzernleitung einen konsolidierten Nettoumsatz zwischen EUR 235-240 Mio. im Finanzjahr 2020. Bisher wurde mit der oberen Hälfte der Spanne zwischen EUR 220-230 Mio. gerechnet.

Das zusätzliche Geschäftsvolumen spiegelt sich auch in einer Anhebung des erwarteten EBITDA vor Einmaleffekten - jedoch inklusive Konsolidierungseffekten der im September 2020 abgeschlossenen Akquisition in Polen - auf EUR 36-38 Mio. wider. Der bisherige Ausblick belief sich auf die obere Hälfte der Spanne zwischen EUR 32-35 Mio.

Über die Aluflexpack AG Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee/Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich, Türkei und Polen auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2020 auf ca. 1.248 Mitarbeiter. http://aluflexpack.com

Disclaimer Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements, Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors, Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

(Ende)

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +436648581124 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1607925600984 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 01:00 ET (06:00 GMT)