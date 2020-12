Unterföhring (ots) -- Die Amazon Prime Video App startet ab 14. Dezember auf Sky Q, Sky Ticket Geräten und NOW TV Geräten- Die Sky Ticket App wird in Deutschland erstmals auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs verfügbar sein- Alles einfach auf Sky: Neue mehrjährige europäische Partnerschaft macht zahlreiche Serien- und Film-Highlights für Kunden auf einem einzelnen Gerät verfügbar Unterföhring, 14. Dezember 2020 - Sky und Amazon kündigten heute eine neue langfristige Partnerschaft an, in deren Rahmen Prime Video ab 14. Dezember auf Sky Q, Sky Ticket und NOW TV Geräten in ganz Europa eingeführt wird und die NOW TV- und Sky Ticket Apps auch auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs erhältlich sein werden. Kunden in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Italien werden die aufsehenerregenden und preisgekrönten TV-Serien, Filme und Sport von Sky und Prime Video rechtzeitig zu Weihnachten an einem Ort sehen.Mit neuen Amazon Original Serien wie dem Survival-Drama "The Wilds" und "The Grand Tour presents: A Massive Hunt", die im Dezember starten, erhalten Sky Kunden durch diesen Deal erstmals eine noch größere Entertainment-Auswahl auf einer Plattform. Und pünktlich zu Weihnachten genießen Filmfans eine Reihe von Neuerscheinungen und populären Filmen für die Familie von Prime Video, darunter "Knives Out - Mord ist Familiensache", "Borat Anschluss Moviefilm" und "Parasite", allesamt perfekt für den ultimativen Filmmarathon.Stephen van Rooyen, EVP & CEO UK & Europe Sky: "Sky Q Kunden erhalten auf ihren Geräten dieses Jahr ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk in Form von Amazon Prime Video. Jeder, der nach "The Undoing" auf Sky Atlantic neues Serienfutter benötigt, kann jetzt direkt zu "The Boys" auf Prime Video wechseln, ohne Sky Q verlassen zu müssen. Prime Video TV-Serien, Filme und weitere Inhalte werden neben Sky Originals und Netflix Inhalten sowie Apps wie YouTube und vielen weiteren zu sehen sein. Dadurch wird es für Kunden noch einfacher, an einem Ort auf all die Unterhaltung zuzugreifen, die sie lieben. Ich freue mich, dass durch diesen Deal zudem noch mehr Menschen über Amazon Fire TV-Geräte Zugang zu unseren brillanten NOW TV und Sky Ticket Apps erhalten werden".Jay Marine, Vice President Prime Video Worldwide Business & Product: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Prime Video App pünktlich zu den Feiertagen auf Sky Q-, NOW TV-, und Sky Ticket-Geräten zur Verfügung stellen können. Der Winter steht vor der Tür und unsere neue Serie mit Suchtfaktor 'The Wilds' startet bald - der perfekte Zeitpunkt für Sky Kunden, unsere preisgekrönten Prime Video Serien, Filme und Live-Sportangebote zu genießen, einschließlich der exklusiven Live-Übertragungen von 20 Spielen der englischen Premier League im Dezember dieses Jahres auf Prime Video in Großbritannien. Und mit dem Start von NOW TV und Sky Ticket auf Fire TV war es für Kunden noch nie so einfach zu entscheiden, was und wie sie etwas schauen wollen."Die Prime Video App wird am 14. Dezember auf NOW TV Geräten in Großbritannien, Irland und Italien sowie auf Sky Ticket-Geräten in Deutschland eingeführt. Die NOW TV-App startet am 14. Dezember auf ausgewählten Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs in Großbritannien und wird Anfang 2021 in Italien und Irland eingeführt. In Deutschland wird Sky Ticket in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs verfügbar sein.Prime Video einfach auf Sky Q genießenSky Q Kunden finden Prime Video ganz einfach, indem sie die App mit dem Sprachbefehl "Starte Prime Video" öffnen und damit den Sky Q Receiver mit ihrer existierenden Prime Mitgliedschaft verbinden. Prime Video wird auch in der Apps-Rubrik zu finden sein, und auf der Sky Q-Homepage werden neben dem Besten von Sky und Netflix auch Amazon Originals zu sehen sein. Kunden können sich 2021 außerdem auf eine noch tiefere Integration von Prime Video freuen.Sky Kunden, die noch keine Prime-Kunden sind oder waren, können sich über die Prime Video-App von Amazon anmelden, um eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Prime Video zu erhalten.Sky Ticket auf Amazon Fire TV GerätenDie Sky Ticket App wird in Deutschland ab 2021 auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs verfügbar sein. Sky Ticket Kunden können einfach die App herunterladen und sich einloggen, um Zugang zu den neuesten Sky Originals, exklusiven Serien von HBO und Showtime, Blockbusterfilmen auf Sky und dem besten Live Sport zu erhalten.Kunden von Fire TV, die noch keine Sky Ticket Kunden sind, können sich auf skyticket.sky.de bereits jetzt ihr Entertainment Ticket, Entertainment & Cinema Ticket, Sport Ticket oder Supersport Ticket sichern.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über Amazon Prime Video:Amazon Prime Video bietet Kunden eine umfangreiche Auswahl an digitalen Videos, die auf praktisch jedem Gerät angesehen werden können.- In Prime enthalten: Prime-Mitglieder genießen unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden, darunter preisgekrönte Amazon Original Serien wie die Emmy-Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel und Fleabag, The Boys, Carnival Row, Der Beischläfer, Deutschland89, Bibi & Tina - Die Serie, Binge Reloaded, Tom Clancy's Jack Ryan und Bosch, der für den Oscar nominierte Film The Big Sick sowie weitere Amazon Original Filme wie Borat Anschluss Moviefilm, SCHWE31NS7EIGER: Memories - Von Anfang bis Legende, Uncle Frank, The Report, Chemical Hearts oder Blow the Man Down. Zusätzlich stehen auch Live-Sport sowie lizensierte Inhalte in mehr als 240 Ländern und Territorien rund um den Globus bei Prime Video zur Verfügung.- Noch mehr sehen mit Prime Video Channels: Prime-Mitglieder können aus über 50 Channels ihre Favoriten auswählen und individuell buchen, darunter STARZPLAY, ARD Plus, ZDF Select, Discovery Channel, Sony Channel, AXN, GEO Television und Filmtastic - ohne zusätzliche App, unabhängig von Bundles und jederzeit kündbar. Eine Übersicht der Channels gibt es unter amazon.de/channels.- Kaufen oder Leihen: Zehntausende Titel sind für alle Amazon Kunden digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunter Film-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien.- Schneller Zugriff: Kunden schauen jederzeit, was sie wollen, wann sie wollen und wo sie wollen. Mit der Prime Video App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast, Spielekonsolen oder Online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte findet man unter amazon.de/av-factsheet.- Unglaubliches Seherlebnis: Prime Video bietet das beste Seherlebnis mit ausgewählten Inhalten in 4K Ultra HD und High Dynamic Range (HDR). Kunden blicken mit exklusivem X-Ray-Access von IMDb hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und - serien und genießen diese dank der Downloadfunktion auch unterwegs offline.Mehr über Prime:Weltweit genießen mehr als 150 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming sowie Premiumzugang zu Blitzangeboten. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in mehr als 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines 2-Stunden-Fensters liefern lassen, Prime-Mitglieder im Großraum Darmstadt und Süden Frankfurts können mit Prime Now bei einer lokalen tegut-Filiale bestellen. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München steht Prime-Mitgliedern AmazonFresh zur Verfügung, damit sie ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen können. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis nutzen.Über Amazon:Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. 