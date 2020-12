Wie in jedem Jahr kommt es über die Weihnachtfeiertage zu veränderten Handelszeiten an der Börse. So auch in diesem Jahr. Erfahren Sie hier, wann zwischen Weihnachten und Neujahr gehandelt wird. Das aktuelle Handelsjahr 2020 neigt sich dem Ende. Damit wird es Zeit einen Blick auf die Handelszeiten zum Ende des Jahres zu werfen. Handelszeiten zu den Feiertagen 2020 DatumFeiertagBörse geöffnet24.12.2020Heiligabendnein25.12.20201. Weihnachtstagnein26.12.20202. ...

