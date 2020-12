Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX zum Wochenstart im Plus erwartetDer DAX bewegt sich am Montag im vorbörslichen Handel leicht in der Gewinnzone, nachdem er am Freitag deutlich tiefer ins Wochenende ging.2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame RichtungDer japanische Leitindex Nikkei zeigt sich miteinem Plus von 0,25 Prozent bei 26.719,28 Punkten. Auch auf dem chinesischen Festland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...