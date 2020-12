DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Angesichts des raschen Anstiegs der Corona-Infektionszahlen und auch der Todesfälle haben sich Bund und Länder auf einen harten Lockdown ab Mittwoch geeinigt. Der Einzelhandel wird von Ausnahmen abgesehen bis zum 10. Januar geschlossen, ebenso im Regelfall Schulen und Kitas, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Regierungschefs der Länder mitteilte. Zudem werden die Kontaktbeschränkungen über die Feiertage verschärft. "Es besteht dringender Handlungsbedarf", sagte Merkel, das Gesundheitssystem sei "sehr stark belastet". "Corona ist außer Kontrolle geraten", begründete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die harten Maßnahmen.

Derweil kann mit der Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer in den USA die herbeigesehnte Impfkampagne beginnen.

TAGESTHEMA II

Weniger als drei Wochen vor dem Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt haben London und Brüssel ihre Verhandlungen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit nochmals verlängert. Der britische Premier Boris Johnson zeigte sich aber skeptisch, dass es noch zu einer Einigung kommen werde. Die Regierung in Irland und britische Wirtschaftsverbände begrüßten indessen die Verlängerung der Gespräche und riefen zu einer Einigung auf. Einen neuen Termin für das Ende der Verhandlungen wurde nicht festgelegt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

METRO (18:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL* 4Q19/20 ggVj Zahl 4Q18/19 EBITDA 310 -51% 4 633 EBITDA bereinigt 349 -3% 4 359 EBIT 105 -76% 4 429 Erg nach Steuern/Dritten 15 -93% 4 216 Ergebnis je Aktie 0,04 -93% 4 0,60 * Das Unternehmen hatte am 14. Oktober Umsatzzahlen berichtet.

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Cropenergies AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Industrieproduktion Oktober Eurozone PROGNOSE: +1,9% gg Vm/-4,4% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-6,8% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.182,00 0,33 S&P-500-Indikation 3.680,25 0,49 Nasdaq-100-Indikation 12.405,00 0,27 Nikkei-225 26.732,44 0,30 Schanghai-Composite 3.362,44 0,46 +/- Ticks Bund -Future 178,38% -21 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.114,30 -1,36 DAX-Future 13.138,50 -1,13 XDAX 13.142,26 -1,13 MDAX 29.608,50 -0,27 TecDAX 3.101,63 -0,41 EuroStoxx50 3.485,84 -1,04 Stoxx50 3.078,02 -0,71 Dow-Jones 30.046,37 0,16 S&P-500-Index 3.663,46 -0,13 Nasdaq-Comp. 12.377,87 -0,23 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,59% +32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX "könne froh sein", angesichts der Nachrichtenlage die 13.000er-Marke zu verteidigen, heißt es. Denn sie rückt mit dem großen Dezember-Verfalltag am Freitag immer mehr in den Fokus. Stützend wirken leicht positive Nachrichten von der Fortsetzung der Brexit-Gespräche. Fundamental könnten aber mit dem erneut harten Lockdown in Deutschland und anderen Ländern die Karten neu gemischt werden. Die Selbstverständlichkeit, mit der auf eine Wirtschaftserholung gesetzt wurde, dürfte einen Dämpfer erfahren. Die Gewinnerwartungen an die Unternehmen werden damit nach hinten verschoben, was Druck auf die Kurse ausübt. Besonders Einzelhändler werden darunter leiden.

Rückblick: Schwächer - Es mehrten sich Signale, dass es am Wochenende angesichts stark steigender Infektionszahlen neue Corona-Maßnahmen in Deutschland geben könnte. Baden-Württemberg war bereits vorgeprescht. Auch das ergebnislose Lavieren um ein Handelsabkommen zwischen EU und Großbritannien belastete. Nach Aussage von Premier Boris Johnson ist ein No-Deal-Brexit "sehr wahrscheinlich". Der Automobilindex verlor 1,5 Prozent. Marktteilnehmer sahen hinter den Abgaben neben der allgemeinen Risikoaversion auch die auf dem EU-Gipfel vereinbarten neuen Klimaziele, die als "realitätsfremd" bezeichnet wurden. VW, BMW und Daimler gaben bis zu 3 Prozent nach. Rolls-Royce verloren 7,8 Prozent. Das Unternehmen erwartet 2020 nun einen höheren Mittelabfluss als zuvor. Für den Bankensektor ging es um weitere 1,9 Prozent nach unten. Die wachsende Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns der Brexit-Verhandlungen belastete, wovon vor allem britische Banken betroffen wären. Für diese sah Morgan Stanley Abwärtspotenzial von 10 bis 20 Prozent. Zurich gaben nach einem milliardenschweren Zukauf in den USA 2,2 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Im Bankensektor verloren Deutsche Bank 3,2 Prozent und Commerzbank 2,3 Prozent. Der Sektor war bereits am Vortag nach der EZB-Entscheidung unter Abgabedruck geraten. Erleichterung trieb dagegen den Grenke-Kurs um 9,6 Prozent nach oben. S&P hatte die Bonitätsnote bestätigt. Die Vorwürfe des schweren Fehlverhaltens seien unbegründet, hieß es. Im DAX fielen Eon um 3 Prozent. Morgan Stanley hatte die Aktie gesenkt. Hellofresh sprangen um 6,5 Prozent an nach positiven Kommentaren von JPM und Kepler. Im Sog zogen Delivery Hero um 1,1 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

Varta stiegen bei niedrigem Umsatz um 1,5 Prozent. Die Aktionäre des Batterieherstellers sollen 2021 zum ersten Mal seit dem Börsengang der Firma eine Dividende erhalten, kündigte Großaktionär Michael Tojner im Gespräch mit der FAS an.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Anleger haben sich von ihrer vorsichtigen Seite gezeigt. Die Corona-Pandemie mit weiterhin hohen Neu-Infektionszahlen und verschärften Eindämmungsmaßnahmen belastete das Sentiment. Bremsend wirkte, dass das herbeigesehnte Konjunkturprogramm in den USA nicht vorankam. Die Disney-Aktie schoss 13,6 Prozent nach oben. Der Unterhaltungskonzern will sein Streamingdienst-Angebot erheblich ausbauen und die Abonnentenzahl massiv steigern. Metlife gaben 0,8 Prozent nach. Zurich Insurance kauft das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft des Unternehmens in den USA für 3,94 Milliarden Dollar. Oracle profitierte von über den Erwartungen ausgefallene Zweitquartalszahlen. Auch der Ausblick überzeugte. Die Aktie gewann 1,9 Prozent. Broadcom fielen wegen Gewinnmitnahmen 1,0 Prozent. Das Unternehmen hat mit seinen Ergebnissen und dem Ausblick die Erwartungen übertroffen. Lululemon hat im dritten Geschäftsquartal von einer hohen Nachfrage profitiert. Für den restlichen Jahresverlauf zeigte sich das Unternehmen aber weniger zuversichtlich. Die Aktie verlor 6,7 Prozent. Costco Wholesale steigerte den Umsatz im abgelaufenen Quartal um 17 Prozent. Die Titel gewannen 0,6 Prozent. Abcellera gingen am Börsendebüt mit plus 195 Prozent aus dem Handel.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Do, 17:28 % YTD EUR/USD 1,2140 +0,04% 1,2158 1,2118 +8,2% EUR/JPY 126,30 +0,13% 126,47 126,49 +3,6% EUR/CHF 1,0790 +0,09% 1,0773 1,0761 -0,6% EUR/GBP 0,9113 +0,12% 0,9127 0,9121 +7,7% USD/JPY 104,03 +0,10% 104,02 104,39 -4,4% GBP/USD 1,3321 -0,07% 1,3321 1,3287 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,5223 -0,21% 6,5250 6,5447 -6,4% Bitcoin BTC/USD 19.085,00 -0,14% 17.818,76 18.160,01 +164,7%

Der Dollarindex stieg mit der erhöhten Risikoaversion um 0,2 Prozent. Das britische Pfund stand hingegen mit den wachsenden Sorgen über einen harten Brexit unter Druck - zu Dollar und Euro. Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einer "sehr hohen Wahrscheinlichkeit", dass die Verhandlungen mit der EU scheitern werden.

Am Morgen erholt sich Sterling deutlich, nachdem EU und Großbritannien die Brexit-Verhandlungen abermals verlängert haben. Die Analysten von CBA sehen das Pfund aber kurzfristig auf 1,28 Dollar sinken von derzeit rund 1,322, sollte es wieder nichts werden mit einem Handelsabkommen. In diesem Fall dürften die britischen Leitzinsen deutlich fallen, heißt es weiter. Sollten sich beide Seiten verständigen, könne Sterling bis auf 1,36 Dollar klettern.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,82 46,57 +0,5% 0,25 -16,4% Brent/ICE 50,31 49,97 +0,7% 0,34 -16,9%

Die Ölpreise tendierten mit Nachfragesorgen nach unten. Zudem belastete, dass Baker Hughes über eine steigende Zahl aktiver Bohrlöcher in den USA berichtet hatte. WTI gab 0,4 Prozent nach auf 46,61 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 0,5 Prozent auf 50,01 Dollar.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 01:44 ET (06:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.