DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Angesichts des raschen Anstiegs der Corona-Infektionszahlen und auch der Todesfälle haben sich Bund und Länder auf einen harten Lockdown ab Mittwoch geeinigt. Der Einzelhandel wird von Ausnahmen abgesehen bis zum 10. Januar geschlossen, ebenso im Regelfall Schulen und Kitas, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Regierungschefs der Länder mitteilte. Zudem werden die Kontaktbeschränkungen über die Feiertage verschärft. "Es besteht dringender Handlungsbedarf", sagte Merkel, das Gesundheitssystem sei "sehr stark belastet". "Corona ist außer Kontrolle geraten", begründete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die harten Maßnahmen.

Derweil kann mit der Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer in den USA die herbeigesehnte Impfkampagne beginnen.

TAGESTHEMA II

Weniger als drei Wochen vor dem Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt haben London und Brüssel ihre Verhandlungen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit nochmals verlängert. Der britische Premier Boris Johnson zeigte sich aber skeptisch, dass es noch zu einer Einigung kommen werde. Die Regierung in Irland und britische Wirtschaftsverbände begrüßten indessen die Verlängerung der Gespräche und riefen zu einer Einigung auf. Einen neuen Termin für das Ende der Verhandlungen wurde nicht festgelegt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

METRO (18:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL* 4Q19/20 ggVj Zahl 4Q18/19 EBITDA 310 -51% 4 633 EBITDA bereinigt 349 -3% 4 359 EBIT 105 -76% 4 429 Erg nach Steuern/Dritten 15 -93% 4 216 Ergebnis je Aktie 0,04 -93% 4 0,60 * Das Unternehmen hatte am 14. Oktober Umsatzzahlen berichtet.

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Cropenergies AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Industrieproduktion Oktober Eurozone PROGNOSE: +1,9% gg Vm/-4,4% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-6,8% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.182,00 0,33 S&P-500-Indikation 3.680,25 0,49 Nasdaq-100-Indikation 12.405,00 0,27 Nikkei-225 26.732,44 0,30 Schanghai-Composite 3.362,44 0,46 +/- Ticks Bund -Future 178,38% -21 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.114,30 -1,36 DAX-Future 13.138,50 -1,13 XDAX 13.142,26 -1,13 MDAX 29.608,50 -0,27 TecDAX 3.101,63 -0,41 EuroStoxx50 3.485,84 -1,04 Stoxx50 3.078,02 -0,71 Dow-Jones 30.046,37 0,16 S&P-500-Index 3.663,46 -0,13 Nasdaq-Comp. 12.377,87 -0,23 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,59% +32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX "könne froh sein", angesichts der Nachrichtenlage die 13.000er-Marke zu verteidigen, heißt es. Denn sie rückt mit dem großen Dezember-Verfalltag am Freitag immer mehr in den Fokus. Stützend wirken leicht positive Nachrichten von der Fortsetzung der Brexit-Gespräche. Fundamental könnten aber mit dem erneut harten Lockdown in Deutschland und anderen Ländern die Karten neu gemischt werden. Die Selbstverständlichkeit, mit der auf eine Wirtschaftserholung gesetzt wurde, dürfte einen Dämpfer erfahren. Die Gewinnerwartungen an die Unternehmen werden damit nach hinten verschoben, was Druck auf die Kurse ausübt. Besonders Einzelhändler werden darunter leiden.

Rückblick: Schwächer - Es mehrten sich Signale, dass es am Wochenende angesichts stark steigender Infektionszahlen neue Corona-Maßnahmen in Deutschland geben könnte. Baden-Württemberg war bereits vorgeprescht. Auch das ergebnislose Lavieren um ein Handelsabkommen zwischen EU und Großbritannien belastete. Nach Aussage von Premier Boris Johnson ist ein No-Deal-Brexit "sehr wahrscheinlich". Der Automobilindex verlor 1,5 Prozent. Marktteilnehmer sahen hinter den Abgaben neben der allgemeinen Risikoaversion auch die auf dem EU-Gipfel vereinbarten neuen Klimaziele, die als "realitätsfremd" bezeichnet wurden. VW, BMW und Daimler gaben bis zu 3 Prozent nach. Rolls-Royce verloren 7,8 Prozent. Das Unternehmen erwartet 2020 nun einen höheren Mittelabfluss als zuvor. Für den Bankensektor ging es um weitere 1,9 Prozent nach unten. Die wachsende Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns der Brexit-Verhandlungen belastete, wovon vor allem britische Banken betroffen wären. Für diese sah Morgan Stanley Abwärtspotenzial von 10 bis 20 Prozent. Zurich gaben nach einem milliardenschweren Zukauf in den USA 2,2 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Im Bankensektor verloren Deutsche Bank 3,2 Prozent und Commerzbank 2,3 Prozent. Der Sektor war bereits am Vortag nach der EZB-Entscheidung unter Abgabedruck geraten. Erleichterung trieb dagegen den Grenke-Kurs um 9,6 Prozent nach oben. S&P hatte die Bonitätsnote bestätigt. Die Vorwürfe des schweren Fehlverhaltens seien unbegründet, hieß es. Im DAX fielen Eon um 3 Prozent. Morgan Stanley hatte die Aktie gesenkt. Hellofresh sprangen um 6,5 Prozent an nach positiven Kommentaren von JPM und Kepler. Im Sog zogen Delivery Hero um 1,1 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

Varta stiegen bei niedrigem Umsatz um 1,5 Prozent. Die Aktionäre des Batterieherstellers sollen 2021 zum ersten Mal seit dem Börsengang der Firma eine Dividende erhalten, kündigte Großaktionär Michael Tojner im Gespräch mit der FAS an.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Anleger haben sich von ihrer vorsichtigen Seite gezeigt. Die Corona-Pandemie mit weiterhin hohen Neu-Infektionszahlen und verschärften Eindämmungsmaßnahmen belastete das Sentiment. Bremsend wirkte, dass das herbeigesehnte Konjunkturprogramm in den USA nicht vorankam. Die Disney-Aktie schoss 13,6 Prozent nach oben. Der Unterhaltungskonzern will sein Streamingdienst-Angebot erheblich ausbauen und die Abonnentenzahl massiv steigern. Metlife gaben 0,8 Prozent nach. Zurich Insurance kauft das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft des Unternehmens in den USA für 3,94 Milliarden Dollar. Oracle profitierte von über den Erwartungen ausgefallene Zweitquartalszahlen. Auch der Ausblick überzeugte. Die Aktie gewann 1,9 Prozent. Broadcom fielen wegen Gewinnmitnahmen 1,0 Prozent. Das Unternehmen hat mit seinen Ergebnissen und dem Ausblick die Erwartungen übertroffen. Lululemon hat im dritten Geschäftsquartal von einer hohen Nachfrage profitiert. Für den restlichen Jahresverlauf zeigte sich das Unternehmen aber weniger zuversichtlich. Die Aktie verlor 6,7 Prozent. Costco Wholesale steigerte den Umsatz im abgelaufenen Quartal um 17 Prozent. Die Titel gewannen 0,6 Prozent. Abcellera gingen am Börsendebüt mit plus 195 Prozent aus dem Handel.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Do, 17:28 % YTD EUR/USD 1,2140 +0,04% 1,2158 1,2118 +8,2% EUR/JPY 126,30 +0,13% 126,47 126,49 +3,6% EUR/CHF 1,0790 +0,09% 1,0773 1,0761 -0,6% EUR/GBP 0,9113 +0,12% 0,9127 0,9121 +7,7% USD/JPY 104,03 +0,10% 104,02 104,39 -4,4% GBP/USD 1,3321 -0,07% 1,3321 1,3287 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,5223 -0,21% 6,5250 6,5447 -6,4% Bitcoin BTC/USD 19.085,00 -0,14% 17.818,76 18.160,01 +164,7%

Der Dollarindex stieg mit der erhöhten Risikoaversion um 0,2 Prozent. Das britische Pfund stand hingegen mit den wachsenden Sorgen über einen harten Brexit unter Druck - zu Dollar und Euro. Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einer "sehr hohen Wahrscheinlichkeit", dass die Verhandlungen mit der EU scheitern werden.

Am Morgen erholt sich Sterling deutlich, nachdem EU und Großbritannien die Brexit-Verhandlungen abermals verlängert haben. Die Analysten von CBA sehen das Pfund aber kurzfristig auf 1,28 Dollar sinken von derzeit rund 1,322, sollte es wieder nichts werden mit einem Handelsabkommen. In diesem Fall dürften die britischen Leitzinsen deutlich fallen, heißt es weiter. Sollten sich beide Seiten verständigen, könne Sterling bis auf 1,36 Dollar klettern.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,82 46,57 +0,5% 0,25 -16,4% Brent/ICE 50,31 49,97 +0,7% 0,34 -16,9%

Die Ölpreise tendierten mit Nachfragesorgen nach unten. Zudem belastete, dass Baker Hughes über eine steigende Zahl aktiver Bohrlöcher in den USA berichtet hatte. WTI gab 0,4 Prozent nach auf 46,61 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 0,5 Prozent auf 50,01 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.834,92 1.838,50 -0,2% -3,59 +20,9% Silber (Spot) 23,93 23,94 -0,0% -0,01 +34,1% Platin (Spot) 1.020,15 1.017,23 +0,3% +2,93 +5,7% Kupfer-Future 3,54 3,52 +0,3% +0,01 +25,1%

Der Goldpreis wurde von den anhaltenden Unsicherheiten am Markt nur wenig bewegt. Die Feinunze verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 1.839 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONAPANDEMIE

- Deutschland

Die Bundesärztekammer warnt angesichts von Corona-Höchstständen vor einer Überlastung der Krankenhäuser und drängt Bund und Länder zu weiteren Kontaktbeschränkungen noch vor den Weihnachtsfeiertagen.

Die große Koalition will Gewerbemieter in der Coronakrise stärken. "Wir schaffen für die Gewerbemieter Rechtssicherheit, dass die Corona-Pandemie eine Störung der Geschäftsgrundlage eines Gewerbemietvertrages ist", sagte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, dem Handelsblatt.

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 16.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg den Angaben zufolge binnen eines Tages um 188 auf insgesamt 21.975. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die sonntags und montags veröffentlichten Fallzahlen des RKI in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.

Am Sonntag wurden in Deutschland innerhalb eines Tages mehr als 20.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Am vergangenen Sonntag waren rund 17.700 Neuinfektionen registriert worden.

- Italien

Italien hat Großbritannien als das Land mit den meisten Corona-Todesfällen in Europa abgelöst. Die Behörden in Rom meldeten am Samstag 649 neue Sterbefälle, die Gesamtzahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 64.036.

- USA

Millionen Impfstoffdosen, verpackt in Trockeneis bei minus 70 Grad: Mit einem riesigen logistischen Aufwand sind am Sonntag in den USA die ersten Chargen des Corona-Impfstoffs des Pharmaunternehmens Pfizer und seines deutschen Partners Biontech ausgeliefert worden. Bereits am Montag sollen die ersten US-Bürger eine Impfung erhalten.

- Österreich

Angesichts der weiter angespannten Corona-Lage in Österreich hat die Regierung die geplanten Ausnahmen für die Weihnachtsfeiertage wieder eingeschränkt.

US-HAUSHALTSPOLITIK

Der US-Kongress hat eine drohende Haushaltssperre und damit eine Stilllegung von Bundesbehörden abgewendet - allerdings nur für eine Woche. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Freitag auch der Senat für eine einwöchige Verlängerung des laufenden Bundeshaushaltes bis zum 18. Dezember. Präsident Donald Trump musste die entsprechende Resolution bis Mitternacht unterzeichnen.

US-VERTEIDIGUNGSPOLITIK

Der US-Kongress hat mit breiter Mehrheit den neuen Verteidigungshaushalt beschlossen, mit dem auch der geplante Truppenabzug aus Deutschland blockiert werden soll. Der Verteidigungshaushalt sieht auch neue Sanktionen gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vor. US-Präsident will sein Veto gegen den Etat einlegen.

CYBERANGRIFFE USA

Mehrere US-Behörden sind Medienberichten zufolge Opfer von Hackerangriffen geworden. Die von einer ausländischen Regierung gesteuerten Attacken zielten demnach auf das US-Finanzministerium und die Telekommunikationsbehörde NTIA.

KONJUNKTUR JAPAN

BoJ Tankan: Index Großunternehmen Industrie -10; PROGNOSE:-14

BoJ Tankan: Großunternehmen erwarten für März Index von -8

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Sozialdemokraten gewinnen in der Woche der Lockdown-Diskussion leicht in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich erhebt, gewinnt die SPD im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt hinzu und kommt nun auf 16 Prozent. Einen Prozentpunkt weniger verzeichnet hingegen die Linkspartei, sie kommt in dieser Woche auf 7 Prozent. Die Union kommt wie in der Vorwoche auf 35 Prozent, zweitstärkste Kraft bleiben mit unverändert 19 Prozent die Grünen. Die FDP würden in dieser Woche erneut 7 Prozent wählen, die AfD wieder 10 Prozent.

EUROPÄISCHER BANKENSEKTOR

Die EU-Banken waren nach Aussage des Bankenregulierers Eba zur Mitte des Jahres "solide" mit Eigenkapital und Liquidität ausgestattet und wiesen eine stabile Quote an notleidenden Krediten auf. In ihrem aktuellen Risikobericht warnt die Eba allerdings vor einer deutlichen Verschlechterung der Kreditqualität, auch im Zusammenhang mit dem Auslaufen bestimmter Entlastungsmaßnahmen. Sie erwartet zudem, dass die Covid-19-Krise die Banken dazu zwingen wird, ihre operativen Kosten weiter zu senken.

BONITÄT SPANIEN

Fitch hat die Bonität A- von Spanien bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

AUTOMARKT CHINA

Nach einem leichten Dämpfer im laufenden Jahr könnten die chinesischen Autoverkäufe dem Herstellerverband des Landes zufolge kommendes Jahr wieder steigen. Der staatlichen Herstellervereinigung China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) zufolge könnte das Wachstum bei 4 Prozent auf 26,3 Millionen Fahrzeuge liegen. Für 2020 rechnet der Verband mit einem Rückgang um 2 Prozent auf 25,3 Millionen Einheiten. In den ersten elf Monaten dieses Jahr sind die Verkäufe wegen des Einbruchs zum Jahresstart infolge der Corona-Pandemie bisher um 2,9 Prozent auf 22,47 Millionen Fahrzeuge gesunken.

EINZELHANDEL DEUTSCHLAND

Vor dem neuen Lockdown sieht sich mehr als die Hälfte der Innenstadthändler in Existenzgefahr. Das zeigt eine aktuelle Trend-Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter 500 Unternehmen.

ADLER/CONSUS

erhöht ihre Beteiligung am Immobilienkonzern Consus von rund 65 Prozent auf etwa 94 Prozent. Knapp 47 Millionen Consus-Aktien seien gegen gut 12,7 Millionen neue Adler-Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung erworben worden, teilte Adler mit. Das Umtauschverhältnis habe bei 0,272 neue Adler-Aktien für eine Consus-Aktie betragen.

DEUTSCHE POST

Der Boom des E-Commerce sorgt dafür, dass Deutsche Post DHL nach Einschätzung von Finanzvorständin Melanie Kreis kein typisch zyklischer Konzern mehr ist. "Die Abhängigkeit der Deutschen Post DHL Group von der Konjunktur ist nicht mehr so stark", sagt Kreis. Das Geschäft sei dank des strukturellen Wachstumstreibers E-Commerce unabhängiger von der Konjunktur geworden.

HELSOLDT

Deutschland kauft von KKR für 464 Millionen Euro einen Anteil von 25,1 Prozent am deutschen Rüstungsunternehmen Hensoldt, berichtete Reuters. Der Kauf der Sperrminorität soll nach Aussage der mit dem Vorgang vertrauten Personen einen ausländischen Käufer davon abhalten, die Kontrolle über Hensoldt zu übernehmen.

QIAGEN

hat die Konditionen der Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar, fällig 2027, festgelegt. Die neuen Anleihen werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags ausgegeben und sind nicht verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 80,7218 US-Dollar pro Aktie festgelegt, was einer Prämie von 55 Prozent über dem Referenzkurs von 52,0786 US-Dollar pro Aktie entspricht.

VARTA

Die Aktionäre des Batterieherstellers sollen 2021 zum ersten Mal seit dem Börsengang eine Dividende erhalten. Das kündigt Varta-Großaktionär Michael Tojner im Gespräch mit der FAS an.

VOLKSWAGEN

hat seine Auffassung bekräftigt, wonach Schadenersatzansprüche der Käufer von Diesel-Fahrzeugen verjährt sind, wenn diese erst ab 2019 geltend gemacht wurden.

Der frühere Vorstandschef von Volkswagen und Porsche, Matthias Müller, rechnet mit einem Umbruch in der Automobilindustrie. "Es wird sicher eine Bereinigung geben, von mancher Marke wird nur der Name übrigbleiben", sagte er. Den Niedergang der deutschen Autoindustrie habe man "in hundert Jahren schon ca. zehnmal vorhergesagt. Das ist jetzt das elfte Mal - und sie wird trotzdem überleben."

WIRECARD

Der Grünen-Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss, Danyal Bayaz, hat nach Aussagen des Chefs der Abschlussprüferaufsicht Apas zu eigenen Aktienkäufen eine Verdachtsanzeige gegenüber der Hinweisgeberstelle der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin gestellt. "Nach meinem Verständnis legen die Aussagen von Ralf Bose, dem Leiter der Apas, im gestrigen Untersuchungsausschuss den Verdacht von Insiderhandel nahe", erklärte der Grünen-Finanzexperte.

Die Finanzaufsicht Bafin hat sich laut einem Bericht von einem Mitarbeiter getrennt, der eigene Geschäfte mit Wirecard-Aktien erst mit erheblicher Verspätung gemeldet hatte. "Durch vier Beschäftigte der Bafin erfolgte die Anzeige aus nicht nachvollziehbaren Gründen verspätet. In einem Fall wurde das Dienstverhältnis zum 30. November 2020 beendet", heißt es in der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion.

ASTRAZENECA

will das in Boston ansässige Unternehmen Alexion Pharmaceuticals für 39 Milliarden Dollar in bar und in Aktien übernehmen. Mit diesem Schritt verstärkt sich der britischen Pharmariese in den Bereichen Immunologie und seltene Krankheiten.

UBS

State Street und die UBS führen Gespräche über einen Zusammenschluss ihrer Asset-Management-Sparten. Die Firmen sprechen bereits seit Anfang 2020 und hätten bereits im Sommer kurz vor einer Einigung gestanden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

APPLE

