Die Gemeinschaftswährung bewegt sich seit einigen Tagen in der Nähe ihres höchsten Standes seit Frühjahr 2018.Frankfurt - Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2143 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Auch zum Franken zeigt sich die europäische Einheitswährung mit 1,0790 etwas fester als am Freitagabend. Der Dollar hat dagegen auch zur Schweizer Währung leicht Boden eingebüsst und notiert mit 0...

