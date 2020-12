Nach der Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer durch die US-Arzneimittelbehörde FDA soll es am Montag mit dem Impfen losgehen.Der mit Trockeneis gekühlte Impfstoff war zuvor nach der Erteilung der Notfallzulassung am Freitag über das Wochenende verpackt und ausgeliefert worden. Unterdessen überschritt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in den USA, wo die Pandemie weiterhin ...

