Der 14. Dezember 2020 hat gute Chancen als ein bedeutender Tag in die Geschichte der Menschheit einzugehen. Denn heute starten in den USA die Auslieferungen des von BioNTech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs BNT162b2 an die Impfzentren im gesamten Land. Nachdem die Unternehmen am Wochenende die Notfallzulassung von der US-Arzneimittelbehörde erhalten haben, kann es jetzt also richtig losgehen.

Anleger-Tipp: Lesen Sie schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...