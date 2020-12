Ein Bedarf an Multikanal-Oszilloskopen ist gerade in der Forschung und Entwicklung sowie in der Produktionsüberwachung deutlich vorhanden. Dabei reicht der Einsatz von reinen Benchtop-Geräten mit herkömmlichen Funktionalitäten oft nicht aus. Außerdem bevorzugen Entwickler in industriellen Anlagen aufgrund der Platzersparnis oftmals die kompakte Bauweise eines Rack-Einschubes. Hinzu kommt, dass ein herkömmliches Vierkanal-Oszilloskop nicht ausreicht, um die Ansprüche an die vielfältigen Anwendungen oder für eine umfangreiche Überwachung zu erfüllen. Eine Alternative wäre es, mehrere Vierkanal-Oszilloskope ...

