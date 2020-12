Der Euro ist am Montag mit etwas festerer Tendenz in die neue Handelswoche gestartet. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,2143 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend (1,2114 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2127 Dollar festgesetzt.Unterstützung bekam der Euro zuletzt vor allem durch die Aussicht auf baldige Corona-Impfungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...