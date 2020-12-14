ALPHAVALUE HEBT K+S AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 8,90 (8,54) EURCREDIT SUISSE HEBT BASF AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 73 (59) EURMORGAN STANLEY NIMMT HAPAG-LLOYD MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 80 EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 16000 (13000) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 453,10 (418,50) CHF - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 140 (250) PENCE - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR NOKIA AUF 2,95 (3,05) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN STREICHT UNICREDIT VON 'CONVICTION BUY LIST' - ZIEL 10,70 (12,70) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HEINEKEN AUF 105 (95) EUR - 'BUY' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 2390 (2210) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 7130 (6230) PENCE - 'OVERWEIGHT'STIFEL EUROPE HEBT FIAT CHRYSLER AUF 'BUY' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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