DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sensex auf Allzeithoch

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend Gewinne verzeichneten die Börsen in Ostasien und Australien am Montag. Lediglich in Hongkong und Seoul ging es leicht nach unten. Ermutigt wurden die Anleger durch die weiter laufenden Gespräche über ein staatliches Hilfspaket für die Wirtschaft in den USA. Zudem beginnen dort am heutigen Montag die Corona-Impfungen mit dem Pfizer-Biontech-Vakzin. Etwas Unterstützung für die Aktienmärkte kam auch von der Verlängerung der Brexit-Gespräche, deren Deadline zunächst für den Sonntag anberaumt worden war.

In Japan schüttelten die Börsianer eine Reihe negativer Nachrichten rund um Corona ab und schickten den Nikkei-225 um 0,3 Prozent nach oben. In einigen Regionen ist die medizinische Versorgung an ihre Grenzen gekommen, weswegen ein Corona-Gremium die Aussetzung von Hilfen für einige lokale heimische Verkehrssysteme empfohlen hat. genannt wurden Tokio und Nagoya. Dagegen hat der Tankan-Konjunkturbericht der Bank of Japan eine Verbesserung der Stimmung unter großen Produzenten ausgewiesen. Versicherungswerte gehörten zu den Favoriten in Tokio.

Corona-Fälle in Südkorea bereiten Sorgen

Im koreanischen Seoul (-0,3 Prozent) waren Werften- und Technologie-Aktien gesucht, während Reise- und Einzelhandelswerte verkauft wurden. Vorübergehend tendierte der Leitindex im Plus, bevor er nach unten abdrehte, belastet auch von neuen Corona-Fällen, deren Zahl in Südkorea so hoch ist wie nie seit Beginn der Pandemie.

In Hongkong beobachteten Teilnehmer eine Konsolidierung mit einem Indexminus von 0,3 Prozent, wobei vor allem Internet- und Konsumgüteraktien gegeben wurden. Dagegen ging es in Schanghai etwas nach oben. Citic Securities erwartet, dass mit den besseren fundamentalen Gegebenheiten auch die Zykliker weiter gefragt sind. In nächster Zeit dürften Aktien laut Citic aus den Sektoren Rohmetalle, Infrastruktur und langlebige Konsumgüter gefragt sein.

Am indischen Markt kletterte der Leitindex Sensex auf ein Rekordhoch, getrieben von Kursgewinnen auf breiter Front. Oil & Natural Gas Corp. steigerten sich um 2,3 Prozent, gestützt von der Hoffnung auf die Lieferung von Corona-Impfstoffen und den steigenden Ölpreisen. Getragen wurde die positive Stimmung auch vom Börsendebüt von Burger King India, deren Aktie sich um rund 88 Prozent verteuerte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.660,20 +0,27% -0,36% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.732,44 +0,30% +12,68% 07:00 Kospi (Seoul) 2.762,20 -0,28% +25,69% 07:00 Schanghai-Comp. 3.369,12 +0,68% +10,49% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.374,34 -0,50% -5,99% 09:00 Taiex (Taiwan) 14.211,05 -0,36% +18,45% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.858,28 +1,30% -12,45% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.686,15 +0,09% +6,03% 10:00 BSE (Mumbai) 46.137,36 +0,08% +11,70% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,2140 +0,0% 1,2136 1,2142 +8,2% EUR/JPY 126,22 +0,1% 126,14 126,36 +3,5% EUR/GBP 0,9098 -0,0% 0,9102 0,9127 +7,5% GBP/USD 1,3342 +0,1% 1,3331 1,3305 +0,7% USD/JPY 103,98 +0,0% 103,92 104,07 -4,3% USD/KRW 1093,12 +0,1% 1091,80 1089,82 -5,4% USD/CNY 6,5408 -0,1% 6,5463 6,5408 -6,1% USD/CNH 6,5242 -0,2% 6,5361 6,5264 -6,3% USD/HKD 7,7516 +0,0% 7,7513 7,7518 -0,5% AUD/USD 0,7555 +0,1% 0,7551 0,7565 +7,8% NZD/USD 0,7094 +0,0% 0,7093 0,7100 +5,4% Bitcoin BTC/USD 19.132,75 +0,1% 19.111,00 17.742,76 +165,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,10 46,57 +1,1% 0,53 -15,9% Brent/ICE 50,55 49,97 +1,2% 0,58 -16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.833,11 1.838,50 -0,3% -5,40 +20,8% Silber (Spot) 23,92 23,94 -0,1% -0,02 +34,0% Platin (Spot) 1.022,55 1.017,23 +0,5% +5,33 +6,0% Kupfer-Future 3,54 3,52 +0,3% +0,01 +25,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 02:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.