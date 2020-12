Die Partnerschaft stärke das Plattformbanking mit Hypotheken in der Schweiz, schreibt die UBS. Weitere Partner sollen demnächst folgen.Zürich - Die UBS erweitert ihr Produkt "key4" um eine Zusammenarbeit mit dem Hypothekarspezialisten MoneyPark. Die Partnerschaft stärke das Plattformbanking mit Hypotheken in der Schweiz, schreibt die UBS in einer Mitteilung von Montag. Weitere Partner sollen demnächst folgen. Die Partnerschaftsstrategie von key4 bietet den Kunden in allen Schritten im Lifecycle des Immobilienerwerbs und darüber...

Den vollständigen Artikel lesen ...