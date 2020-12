Paderborn (ots) - Wenn Personaler von der Qualität und vom Service eines Stellenmarktes überzeugt sind, dann fällt das Empfehlen leicht. So liest sich auch das Ergebnis einer Befragung der auf Kundenorientierung spezialisierten ServiceRating GmbH. Personaler gaben preis, welchen Stellenmarkt sie am ehesten empfehlen würden. Es punktet die Jobbörse Jobware mit der bundesweit höchsten Weiterempfehlungsquote.Auf den zweitplatzierten Wettbewerber entfallen im Benchmarking 39,7 Prozent. Mit anderen Stellenmärkten tun sich die Personaler noch schwerer: Der Drittplatzierte erhält lediglich 7,3 Prozent bezogen auf den Benchmark.Bei Jobware kümmert sich ein persönlicher Ansprechpartner von Anfang an engagiert und kompetent um alle Belange des Kunden. So entwickelt sich ein Verständnis für die besonderen Wünsche eines jeden Inserenten. Hierauf aufbauend wird sachkundige Unterstützung bei allen Fragen bis hin zur Formulierung von Stellenanzeigen für besonders schwer zu adressierende Zielgruppen geboten. Immer liegt der Fokus auf dem Erfolg des Kunden.Überdies liefert Jobware - neben exakter Kategorisierung und mobil-optimierter Funktionalität für das Smartphone - eine wirkungsvolle Aufbereitung und zielgruppenspezifische Ausspielung der Stellenanzeigen auf bis zu über 400 fachspezifischen und regional passenden Partnerplattformen: Über das ZIELGRUPPENKONZEPT (https://www.jobware.de/zgk) begeistern Unternehmen zusätzlich viele Kandidaten für sich, gerade auch die, die gar nicht aktiv auf Jobsuche sind.***Servicequalität, Kundenzufriedenheit und herausragende Recruiting-Erfolge sind der Maßstab, an dem sich Jobbörsen messen müssen. Mit dem Ziel einer aktuellen Bestandsaufnahme hat die ServiceRating GmbH aus Köln im Auftrag von Jobware eine Umfrage durchgeführt: Mehr als 850 Personalern wurde im Zeitraum vom 30.09.2020 bis 13.10.2020 die Gelegenheit gegeben, ihre Bewertung zu Stellenmärkten und Karrierenetzwerken zu teilen.Weitere Informationen über Jobware finden Sie hier: https://www.jobware.de/Ueber-Jobware/Pressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: presse@jobware.deTel: 05251 5401-130www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/4789997