Der Markt läuft, die Komplexität steigt, die Fragen werden nicht weniger. In diesem Umfeld haben uns knapp 100 Projektentwickler und Installateure Ihre Einschätzung zu wichtigen Installationsthemen gegeben, unter anderem zur Frage des besten Heizungstechnologie im Bestand, zum Einsatz von Optimierern, zur Indachmontage und zu den Folgen der TAR 4110 für den Anschluss von Photovoltaik-Anlagen an das Mittelspannungsnetz. Ein Architekturprojekt in Dänemark, ein Neubau-Quartiersprojekt, eine energetische Sanierung mit Wärmepumpe, eine Photovoltaikinstallation mit Ladeeinrichtung - solche und andere ...

