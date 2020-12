DJ IfW Kiel schlägt Alternativmodell zu Unternehmenshilfen vor

Von Andreas Kißler

KIEL/BERLIN (Dow Jones)--Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat ein Alternativmodell für die staatlichen Corona-Unternehmenshilfen vorgelegt, das am Betriebsergebnis ansetzt. Die bisherige Ausgestaltung der Hilfen sei "wenig tauglich und gesamtwirtschaftlich teurer als nötig", erklärte das Institut. Die Hilfen folgten unsystematisch höchst unterschiedlichen Kriterien und verfehlten deshalb die gewünschten Ergebnisse. Alternativ schlage das IfW deshalb "ein branchenübergreifendes Modell vor, das unabhängig von Größe, Rechtsform und Finanzierungsstruktur der Unternehmen am Betriebsergebnis ansetzt und einen Großteil der Krisenverluste ausgleicht".

Zehn Monate nach Ausbruch der Corona-Krise stehe "noch immer kein taugliches Stabilisierungsinstrument für betroffene Unternehmen und Selbstständige zur Verfügung", kritisierte IfW-Präsident Gabriel Felbermayr. Das "Kieler Modell für betriebliche Stabilisierungshilfen" sehe nun einen Mechanismus vor, der über Branchen und Unternehmenstypen hinweg einheitlich anwendbar sei und außer dem Kurzarbeitergeld alle bisherigen Hilfsprogramme ersetzen würde, erklärten Felbermayr und Konjunkturchef Stefan Kooths in einer Mitteilung.

Im Zentrum des Modells steht ihren Angaben zufolge, den durch die Krise ausgelösten Einbruch der Betriebsergebnisse abzufedern. "Betriebsergebnisse messen den Umsatz abzüglich diverser Kosten, nicht aber der Zinsen", betonten die Ökonomen. Sie seien für den Erhalt des Eigenkapitals der Unternehmen entscheidend. Würden sie stabilisiert, gewännen Unternehmen Planungssicherheit, und andere Kriseninstrumente wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld würden wirksamer. Das sichere Arbeitsplätze und festige die Grundlagen für eine schnelle Erholung nach der Krise.

Anreize sollen erhalten bleiben

Nach dem Kieler Modell sollten Unternehmen, auch Einzelunternehmer, den Rückgang der Betriebsergebnisse im Vergleich zum Vorjahr größtenteils ersetzt bekommen, zum Beispiel zu 85 Prozent. Jedoch orientiere sich das Ausmaß der Zuschüsse nicht am Rückgang bei dem einzelnen Unternehmen, sondern an jenem der gesamten Branche in einer Region. Damit blieben Anreize erhalten, besser als der Durchschnitt zu wirtschaften, also etwa nach neuen Umsatzquellen zu suchen. Messlatte seien die Betriebsergebnisse der Branche in einer Region im Krisenjahr im Vergleich zum Vorjahr.

Nach den Berechnungen der Kieler Forscher hätten die Kosten des Modells für die öffentlichen Haushalte bei einer Ersatzrate von 85 Prozent und ohne Inflationsausgleich im Jahr 2020 rund 74,9 Milliarden Euro betragen. 2021 käme es zu keinen weiteren Leistungen. Lege man 2 Prozent Inflationsausgleich zugrunde, so erhöhe sich der Mitteleinsatz auf 85,1 Milliarden Euro 2020 und 19,6 Milliarden Euro 2021. Weil das Modell alle übrigen Unternehmenshilfen ersetze, stünden dem wegfallende Hilfen von 55,9 Milliarden Euro 2020 und 8,4 Milliarden Euro 2021 gegenüber.

Für die beiden Krisenjahre insgesamt käme es somit zu einer Mehrbelastung der öffentlichen Haushalte um 10,5 Milliarden Euro ohne und 40,3 Milliarden Euro mit Inflationsausgleich. Diese Bruttobetrachtung berücksichtigt laut den Ökonomen allerdings nicht, dass die Mittel versteuert werden müssen, so dass sich die Nettobelastung der öffentlichen Haushalte entsprechend mindere. Die bessere Stabilisierungswirkung, eine Bagatellklausel und die Anreizeffekte ermäßigten die fiskalischen Kosten noch weiter. "Deutschland braucht einen solchen Stabilisierungsmechanismus für gesamtwirtschaftliche Notlagen, um für die nächste Großkrise gewappnet zu sein", sagte Kooths.

