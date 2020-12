China prescht voran, Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut geht davon aus, dass sich der Automarkt in China nach der Corona-Krise am besten weiterentwickeln wird. Gut für BYD. Die Aktie nimmt nach der Konsolidierung wieder Faht auf. Auto-Experte Dudenhöffer geht davon aus, dass China mit deutlichem Abstand "in den nächsten Jahren erneut die Lokomotive für die Weltautomärkte" sein wird."Das Land wird 2022 sein Marktniveau des Jahres 2018 wieder erreichen", glaubt Dudenhöffer. Das CAR-Institut ...

