ATHEN (dpa-AFX) - Das Urlaubsland Griechenland lockert die seit fast sechs Wochen geltenden Lockdown-Maßnahmen. Buchhandlungen und Friseure konnten am Montagmorgen unter strengen Auflagen öffnen. Für andere kleine Geschäfte gilt bereits seit dem Wochenende das Prinzip "Click Away": Wer im Schaufenster oder im Internet ein Produkt entdeckt, das er möchte, muss das Geschäft kontaktieren und kann seinen Einkauf dann zu einer vorgegebenen Zeit abholen. Bezahlt wird per Kartenlesegerät.

Vorsicht dagegen für Reisende nach Griechenland: Wer fortan in das Urlaubsland einreist, muss einen Corona-Schnelltest machen und danach für drei Tage in Quarantäne gehen. Die Kosten dieses Tests übernimmt der griechische Staat. Die Pflicht, zudem einen PCR-Coronatest mit negativem Ergebnis vorzuweisen, der nicht länger als 72 Stunden alt ist, bleibt bestehen.

Bereits am Montagmorgen eilten viele Menschen in die Friseursalons. "Sie waren alle im Stress, Männer und Frauen kamen seit 07.30 morgens", sagte eine Friseurin in Athen im Fernsehen. Seit Anfang November waren der Handel und die Dienstleistungen bis auf Geschäfte für den täglichen Bedarf geschlossen.

Griechenland zählt vergleichsweise weniger Corona-Fälle als andere EU-Länder, verfügt aber nicht über viele Intensivbetten - und die meisten sind bereits belegt. Das Land mit knapp 11 Millionen Einwohnern meldete am Sonntag 693 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. 3625 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an Covid-19 gestorben./tt/DP/stw