Der Batteriehersteller Varta AG (ISIN: DE000A0TGJ55) könnte erstmals eine Dividende bezahlen. Dies kündigte Varta-Großaktionär Michael Tojner in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" an. "Bisher haben wir alle Gewinne zu hundert Prozent wieder in die Firma investiert", so Tojner. Nun sei es an der Zeit, die Aktionäre zu beteiligen. Dafür werde er sich mit Unterstützung des Vorstands einsetzen, wie ...

