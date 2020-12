Die Aktie von Delivery Hero (DHER.DE) könnte in dieser Woche den Abstand zum Allzeithoch bei 116,60 Euro, das im November ausgebildet wurde, verringern. Am Montag wird der Kurs nach einer dreitägigen Rallye flach gehandelt. Die Bewegung verlor an Dynamik, nachdem die 100-Euro-Marke und die wichtige Widerstandszone bei 104 Euro durchbrochen wurden. Der 3-Perioden RSI signalisiert einen kurzfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...