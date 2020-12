DJ Braun macht wenig Hoffnung auf schnelle Lockerung nach Lockdown

BERLIN (Dow Jones)--Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat vor dem bundesweiten Lockdown ab Mittwoch wenig Hoffnung auf weitreichende Lockerungen zu Beginn des neuen Jahres gemacht. Er habe zwar die "große Hoffnung", dass die Zahlen sinken würden, sagte er in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. "Eine umfassende Lockerung halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich", erklärte Braun aber. "Januar und Februar sind immer, was Atemwegsinfektionen angeht, besonders schwierige Monate." Solange man sich in der "Winterphase" befinde und nicht genügend Impfstoffe für alle verfügbar seien, "werden wir noch schwierige Tage erleben", so Braun.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 03:47 ET (08:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.