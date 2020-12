DJ EANS-News: Austrian Anadi Bank AG/ Neuer Aufsichtsrat

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Neues Aufsichtsratsmitglied Ali Ijaz Ahmad Unternehmen Klagenfurt - Die Austrian Anadi Bank AG informiert über eine Änderung der Zusammensetzung ihres Aufsichtsrates: Herr Hemant Kanoria legte sein Mandat als Aufsichtsrat der Austrian Anadi Bank AG per 30.11.2020 zurück. Neues Aufsichtsratsmitglied ist Herr Ali Ijaz Ahmad, welcher am 09.12.2020 von der Hauptversammlung gewählt wurde. Herr Ahmad verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der globalen Vermögensverwaltung, im Private Equity-Bereich sowie in der Strukturierung von grenzüberschreitenden Transaktionen und ist unter anderem CEO von Makara Capital, einer Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Sitz in Singapur, die sich auf Fondsmanagement, Private Equity Investionen und Transaktionen in Sektoren wie Innovationen, Infrastruktur und Energie spezialisiert hat Rückfragehinweis: Ketchum Publico GmbH Mag. Axel Schein Telefon: +43 (0) 664 808 69 149 anadibank@ketchum-publico.at presse@anadibank.com https://anadibank.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 03:50 ET (08:50 GMT)