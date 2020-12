China prescht voran, Deutschland fährt hinterher: Einer Analyse des Branchenbeobachters Ferdinand Dudenhöffer zufolge dürfte sich der Automarkt in der Volksrepublik nach der Coronakrise am besten weiterentwickeln. Aufgrund des erwarteten Wachstums und der bisher erfolgreichen Pandemie-Eindämmung rechnet Dudenhöffer damit, dass sich die Situation auch für deutsche Hersteller vor allem auf dem wichtigsten Absatzmarkt in Fernost stabilisieren wird. Daheim könnte sich laut der Prognose dagegen der Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...