DGAP-Media / 2020-12-14 / 10:00 Der Journalistenpreis kumU des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU wird im Jahr 2021 zum dritten Mal verliehen. Der Verband möchte damit Journalisten auszeichnen, die sich in ihren Beiträgen im Jahr 2020 intensiv mit dem Thema Kapitalmarkt rund um den Mittelstand auseinandergesetzt haben. Ausgeschlossen sind investigativ angelegte Beiträge. Die Auszeichnung gilt Artikeln, die das Thema Mittelstand und KMU in hervorragender Weise anschaulich vermitteln und Zusammenhänge transparent darstellen. Die Beiträge müssen ein Höchstmaß sowohl Kapitalmarkt- als auch didaktisch-journalistischer Kompetenz zeigen. Prämiert werden Artikel, die Mittelstand und Kapitalmarkt erklärend auch anhand von Beispielen miteinander verbinden. "Kommunikation über den Mittelstand und die Chancen, die sich rund um den Kapitalmarkt bieten, sind gerade im Jahr 2020 besonders wichtig. Pandemiebedingt finden kaum noch physische Treffen mit Marktteilnehmern statt. Gerade dann ist es wichtig, dass Medien das Thema der mittelständischen Unternehmen und ihren Kapitalmarktauftritt intensiv begleiten. Nur so kann momentan sichergestellt werden, dass alle Marktteilnehmer sich umfassend informiert fühlen", so der Präsident des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU und Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft Ingo Wegerich. Details zum kumU Ausschreibung Prämierung 2021 Zielgruppe Journalisten deutschlandweit Medien Print / Online / Crossmedial Dotierung 1. Platz 2.500 Euro 2. Platz 1.000 Euro 3. Platz 500 Euro Einsendeschluss 26. Februar 2021 Stifter Interessenverband Kapitalmarkt KMU e.V. Ansprechpartner Ingo Wegerich bei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Adresse An der Welle 10, 60322 Frankfurt am Main Telefon Tel. +49 69 27229 24875 E-Mail: ingo.wegerich@luther-lawfirm.com http://www.kapitalmarkt-kmu.de/ [1] *Über den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.* Der am 30. August 2017 gegründete Verband mit Sitz in Frankfurt am Main setzt sich insbesondere für die Verbesserung der maßgeblichen Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehörden, den Institutionen des Kapitalmarkts, den Interessenverbänden und der Öffentlichkeit ein. Mitglieder sind KMUs, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum Vorstand gehören Ingo Wegerich (Luther Rechtsanwaltsgesellschaft), Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG), Alexander Deuss (mwb fairtrade), Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Dr. Uwe Ganzer (onoff Aktiengesellschaft) sowie Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG). Kontakt: Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V. z. H. Ingo Wegerich bei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH An der Welle 10 60322 Frankfurt am Main Tel. +49 69 27229 24875 E-Mail: ingo.wegerich@luther-lawfirm.com http://www.kapitalmarkt-kmu.de/ Medienkontakt: BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Neustr. 23 55296 Gau-Bischofsheim / Mainz Klaus-Karl Becker +49 (0) 172 61 41 955 kkb@b-bg.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. Schlagwort(e): Verbände 2020-12-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 1154821 2020-12-14 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=27bc2fe2df968dfe9a2a8f6b217d849f&application_id=1154821&site_id=vwd&application_name=news

