Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt hat sich in den letzten Tagen nichts mehr getan, so die Analysten der Helaba.Zwar sei nach der mit Spannung erwarteten EZB-Ratssitzung noch die eine oder andere Emission möglich, sehr wahrscheinlich erscheine dies aber nicht. Auch am Sekundärmarkt lasse die Umsatztätigkeit mit den näher rückenden Feiertagen nach. Derweil stelle sich die Frage, welchen Einfluss die EZB-Entscheidung vom letzten Donnerstag insbesondere auf den Covered-Bond-Markt habe. Die günstigen Konditionen der bereits beschlossenen TLTROs der dritten Generation würden um zwölf Monate gestreckt. Zudem gebe es drei zusätzliche Geschäfte in der Zeit zwischen Juni und Dezember und es würden vier längerfristige Pandemie-Notfallrefinanzierungsgeschäfte im Jahr 2021 angeboten. ...

