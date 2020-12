Volkswagen muss die Produktion im Wolfsburger Werk coronabedingt drosseln. Die Maßnahme greife ab der Nachtschicht von Montag auf Dienstag, so ein Unternehmenssprecher. Betroffen seien auch zuliefernde Bereiche im Braunschweiger Werk. Als Grund nennt der Autobauer einen kurzfristigen Produktionsausfall eines deutschen Zulieferers wegen Corona-Infektionen in der Belegschaft. Um die Auswirkungen zu minimieren, werde an Gegenmaßnahmen und Alternativen gearbeitet, teilte VW mit. Ziel sei die schnellstmögliche ...

