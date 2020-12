Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten:ZDF, 17. Dezember 2020, 00.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel SchröckertSilke Schröckert und Steven Gätjen stellen mit "Twin" und "Unter Freunden stirbt man nicht" zwei neue Mini-Serien vor, in denen es um das Thema Tod geht: einmal als Drama, einmal als Komödie.Im Anschluss unterhalten sich Anne Wernicke und Daniel Schröckert begeistert über die seit 1954 in unzähligen Filmen Feuer speiende japanische Riesenechse "Godzilla", eines ihrer Lieblingsthemen. Und sie geben jeweils einen Tipp für Einsteiger in die "Godzilla-Welt".Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst, immer donnerstags gegen 0.45 Uhr.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4790352