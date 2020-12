Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) lotet die Optionen einer weiteren Lockerung ihrer Geldpolitik aus, so die Analysten von Postbank Research.Aktuell nehme die FED monatlich Staats- und Unternehmensanleihen im Volumen von mindestens 120 Milliarden US-Dollar in die Bilanz. Die Postbank erwarte aber eine Ausweitung der Anleihekäufe beim nächsten Treffen des Offenmarktausschusses am 16. Dezember. Zwar zeige sich die US-Wirtschaft in der Corona-Pandemie trotz anhaltend hoher Infektionszahlen robust. Es überwiege der Optimismus, dass die in Kürze verfügbaren Impfstoffe und eine Einigung auf ein neues US-Fiskalpaket die Konjunktur zusätzlich stützen könnten. Doch bis diese Faktoren ihre Wirkung entfalten würden, dürften noch einige Monate ins Land ziehen. ...

