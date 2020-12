Trotz des bevorstehenden Lockdowns in Deutschland geht es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt bergauf. Offensichtlich haben sich die Anleger mit dieser Entscheidung schon arrangiert und schauen nach vorne. Dort wartet möglicherweise noch in diesem Jahr ein neues Konjunkturpaket in den USA. Außerdem macht die US-Zulassung für BioNTechs Impfstoff Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität. Welche Marken jetzt entscheidend sind, erfahren Sie im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

