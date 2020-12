Nyon - RB Leipzig spielt im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool. Das ergab die Auslosung der UEFA am Montagmittag in Nyon.



Borussia Mönchengladbach muss unterdessen gegen Manchester City antreten. Auf dem Papier etwas leichtere Aufgaben bekommen Borussia Dortmund und der FC Bayern München: Der BVB trifft auf den amtierenden Europa-League-Sieger FC Sevilla, die Bayern spielen gegen Lazio Rom. Die weiteren Partien: Atletico Madrid - FC Chelsea, FC Porto - Juventus Turin, FC Barcelona - Paris St. Germain sowie Atalanta Bergamo - Real Madrid. Die Hinspiele finden am 15./16. und am 23./24. Februar 2021 statt, die Rückspiele werden am 9./10. sowie am 16./17. März ausgetragen.



Das Finale soll am 29. Mai im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul stattfinden.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de