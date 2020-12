Im Vergleich zu 2019 stieg der Anteil damit um fast vier Prozent. Die Photovoltaik-Anlagen lieferten rund 50 Milliarden Kilowattstunden Solarstrom - nochmal mehr als im Vorjahr.Das Jahr ist noch nicht zu Ende, doch ZSW und BDEW haben bereits die vorläufigen Berechnungen für den Anteil der Energieträger am Bruttostromverbrauch in Deutschland für 2020 hochgerechnet. Demnach werden die erneuerbaren Energien auf gut 46 Prozent kommen, eine Steigerung um fast vier Prozent gegenüber 2019, wie die Organisationen am Montag veröffentlichten. Ein Teil dieses Anstiegs sei auf den - insbesondere durch die ...

