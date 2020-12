DJ MARKT USA/Aufwärts mit Impf-Beginn und Verhandlungen um Hilfspaket

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Gestützt wird das Sentiment von den weiter laufenden Gesprächen um ein staatliches Hilfspaket. Zudem beginnen am Montag die lange erhofften Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Außerdem wird das Wahlmänner-Kollegium mit seinen 538 Mitgliedern zusammenkommen und - entsprechend dem Votum in den einzelnen Bundesstaaten - für die Kandidaten Joe Biden oder Noch-Amtsinhaber Donald Trump stimmen. Mit 306 zu 232 Stimmen war das Ergebnis deutlich ausgefallen - auch wenn Trump dieses weiter nicht anerkennt. Das Gesamtergebnis wird am 6. Januar im Kongress ausgezählt und offiziell verkündet. Biden soll am 20. Januar vereidigt werden.

"In den USA dreht sich alles um ein weiteres Konjunkturpaket", so Justin Onuekwusi von Legal & General Investment Management. "Der Markt hat das zu einem Teil schon eingepreist und rechnet fest damit, dass es zu einer Einigung kommt", ergänzt der Teilnehmer. Der Impfstoff "gibt zudem eine größere Sicherheit bei den Unternehmenszahlen für 2021 und 2022, weil es damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von weiteren Lockdowns gibt", so Onuekwusi weiter.

Der Future auf den S&P-500 verbessert sich aktuell um 0,7 Prozent. Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten legen die Aktien von Biontech und Pfizer mit dem Beginn der Impfungen in den USA leicht zu. Die Biontech-Papiere gewinnen vorbörslich 0,8 Prozent, Pfizer-Titel verbessern sich um 1,1 Prozent.

Dagegen gibt die Aktie von Walt Disney nach dem Kurssprung um 13,6 Prozent am Freitag um 0,6 Prozent nach. Der Unterhaltungskonzern will sein Angebot auf seinem Streamingdienst erheblich ausbauen und die Abonnentenzahl dadurch in den kommenden Jahren massiv steigern.

December 14, 2020 06:08 ET (11:08 GMT)

