Kronberg / Zürich / Wien (ots) - Fidelity International ruft Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt zu gemeinschaftlichem Handeln im Kampf gegen eine sich entwickelnde humanitäre Krise in der Seeschifffahrt auf.Wegen der Corona-Pandemie sitzen weltweit etwa 400.000 Seeleute auf ihren Schiffen in Häfen fest und dürfen nicht von Bord. Für viele von ihnen dauert der Arbeitseinsatz bereits deutlich länger als branchenüblich, für manche schon über 15 Monate, was die gesetzliche Höchstgrenze von acht Monaten weit übersteigt. Nicht nur sind sie wegen der damit verbundenen Isolation und Trennung von ihren Familien einem erhöhten Risiko psychischer Gesundheitsprobleme ausgesetzt. Vielmehr wirft die Situation auch Fragen zum sicheren Umgang mit der Ladung auf."Als globaler Vermögensverwalter, der in einige der größten Unternehmen der Welt investiert, stehen wir in der Verantwortung, mit unseren Portfoliounternehmen auch über dieses Thema zu sprechen", sagt Flora Wang, zuständig für nachhaltiges Investieren bei Fidelity International. "Auch wir haben keine Antwort auf alle Fragen. Wir sind jedoch überzeugt, dass Regierungen und Unternehmen gemeinsam eine Lösung herbeiführen können.Daher haben wir uns mit einem Schreiben weltweit an 30 unserer Portfoliounternehmen aus der Schifffahrts-, Fracht-, Luftfahrt- und Einzelhandelsbranche gewandt. Darin fordern wir sie auf, bei den internationalen Bemühungen, die Notlage der Seeleute zu beenden, eine Vorreiterrolle zu übernehmen."Fidelity International ist überzeugt, dass die Einstufung von Seeleuten als systemrelevant und eine gemeinsame Strategie zur Bewältigung der logistischen und finanziellen Herausforderungen dazu beitragen werden, diesem unhaltbaren Zustand ein Ende zu bereiten.Terence Tsai, für die Schifffahrt zuständiger Analyst bei Fidelity International, erläutert: "Die internationale Schifffahrt ist der Lebensnerv der Weltwirtschaft. Rund 90 Prozent des Welthandels erfolgen über sie. Ob Güter des täglichen Bedarfs oder Rohstoffe: Seeleute liefern, was wir brauchen, um die Welt am Laufen zu halten. Die Schifffahrt leistet einen unverzichtbaren Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Dennoch wird die Arbeit der Seemänner und -frauen nicht als systemrelevant anerkannt. Dies ist einer der Knackpunkte, die verhindern, dass Crews die Heimreise antreten können.Würden Seeleute als "systemrelevant" eingruppiert, wären sie von Reisebeschränkungen befreit und könnten in verschiedenen Häfen an und von Bord gehen. Dies würde zahlreiche Hindernisse aus dem Weg räumen wie Visabeschränkungen und sich ständig ändernde lokale Zollvorschriften.Hinzu kommt eine Vielzahl logistischer und finanzieller Herausforderungen, die den Crew-Mitgliedern eine Rückkehr in ihre Heimat unmöglich macht. Genau an dieser Stelle können unsere Portfoliounternehmen eine wichtige Rolle spielen. Reedereien versuchen, das Richtige zu tun, aber dabei brauchen sie Hilfe. Einige haben Flugzeuge für ihre Crews gechartert. Für Unternehmen, die Verluste in ihrem Kerngeschäft schultern müssen, ist das aber sicher keine Dauerlösung.""Die Situation ist sehr komplex",ergänzt Flora Wang. "Für eine praktikable Lösung ist unseres Erachtens eine multilaterale Zusammenarbeit über Grenzen hinweg unverzichtbar. Von Covid-19 sind alle Länder rund um den Globus betroffen. Das Virus bringt Herausforderungen für unser Leben mit sich, die wir uns so nicht hätten vorstellen können. Bislang hat man auf die Pandemie weitgehend auf Länder- oder regionaler, nicht jedoch globaler Ebene reagiert. Deshalb fühlt sich für Seeleute niemand so richtig verantwortlich.Fidelity International nimmt seine Aufgabe als Verwalter des Kapitals seiner Kunden sehr ernst. Dazu gehört auch unsere und die Verantwortung unserer Portfoliounternehmen gegenüber dem Gemeinwesen und den Gesellschaften, in denen wir tätig sind. 