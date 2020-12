Jahrzehntelang rätselten Kryptografie-Experten über einen Brief des Massenmörders aus den USA. Jetzt hat das FBI die Auflösung bestätigt. In den späten 1960ern hielt er die Bay-Area um San Francisco in Atem: ein unbekannter Mörder, der sich selbst Zodiac nannte und mindestens fünf Menschen umbrachte. Immer wieder schickte er Botschaften an Lokalzeitungen, die in Teilen verschlüsselt waren. Darin brüstete er sich mit seinen Taten und gab womöglich seinen wahren Namen bekannt. Nachdem die erste chiffrierte Botschaft nur wenige Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...